Общество

Игорь Иванов отчитался о работе облсовпрофа в первом полугодии

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов отчитался о работе облсовпрофа за первые 6 месяцев текущего года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации, доклад прозвучал 29 июля на заседании Совета СОП Псковский облсовпроф.

По словам Игоря Иванова, 2021 год стал непростым как для страны в целом, так и для Псковской области в частности. Все социально-экономические процессы в этот период проходят под воздействием неблагоприятных факторов, связанных с ограничениями в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Далее он кратко остановился об основных показателях социально-экономического развития региона и довел текущее положение дел на рынке труда, а затем рассказал, какую работу проводил в сложившихся условиях Псковский облсовпроф и его членские организации.

«Как показывает практика, в период кризисных явлений в экономике, оказывающих негативное воздействие на социальную среду и вызывающих напряженность в обществе, все большее влияние в сфере труда приобретает социальное партнерство и коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений», - подчеркнул Игорь Иванов.

В первом полугодии 2021 года облсовпроф и его членские организации продолжили работу в рамках социального партнерства на основе заключенных договоров и соглашений через активное участие в проведении заседаний комиссий и рабочих групп. Так, с января по июнь 2021 года проведено 3 заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Кроме того, облсовпроф принимал участие в заседаниях межведомственной комиссии по организации детского отдыха и оздоровления и трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пскове. Подписаны соглашения о сотрудничестве с Государственной инспекцией труда в Псковской области, Общественной палатой области, комитетом по туризму, с территориальными объединениями профсоюзов Смоленской, Витебской и Новгородской областей.

Отдельно Игорь Иванов остановился на сотрудничестве профсоюзов с партиями, на работе по увеличению численности членов, организационному и кадровому укреплению профсоюзов, о санаторно-курортном отдыхе, социальном проектировании и основных задачах на оставшийся период текущего года.

Ознакомиться с полным докладом Игоря Иванова ознакомиться ЗДЕСЬ.