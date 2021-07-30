Общество

Комплекс ограничений по коронавирусу скорректировали в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам заседания оперативного штаба внес изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ограничительные мероприятия, введенные на территории Псковской области, продлили по 31 августа.

Ряд изменений коснулся положений указа о заселении граждан в санатории, пансионаты, отели, гостиницы, частные апартаменты и иные объекты временного проживания. Так, перечень документов, которые могут быть предъявлены при заселении, расширен за счет возможности предоставления отрицательного результата теста на COVID, проведенного в лабораториях не только методом ПЦР, но и любым другим методом с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством России. Аналогичный документ смогут предоставлять участники массовых мероприятий, а также работники, возвращающиеся из служебных командировок.

Кроме того, санаториям, пансионатам, гостиницам, частным апартаментам и другим объектам временного проживания предоставили право заселять граждан до получения ими результата теста на COVID при условии, что они пройдут данное лабораторное исследование в течение 24 часов с момента заселения и будут соблюдать режим самоизоляции по месту заселения до получения его результата.

Указом губернатора также исключено требование о предъявлении несовершеннолетними, не достигшими 14 лет, отрицательного результата теста на COVID либо иных документов, определенных указом для заселения в такие объекты.

Остальная часть изменений в указ губернатора связана с тем, что ранее постановлением главного государственного санитарного врача по Псковской области изменены сроки проведения профилактических прививок против COVID для отдельных категорий граждан. Так, указ закрепил норму о том, что организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах, определенных постановлением, должны предоставить сведения о вакцинации 60% работников в трехдневный срок после даты, установленной постановлением. Сведения представляются в органы исполнительной власти области, определенные указом губернатора.

Например, организациям и предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, необходимо представить сведения о прохождении 60% работников вакцинации 1 компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной в срок по 2 августа включительно и 2 компонентом двухкомпонентной вакцины в срок по 23 августа включительно.

Организации и предприниматели, осуществляющие деятельность в иных сферах, должны представить сведения о вакцинации 60% работников 1 компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной в срок по 16 августа включительно и 2 компонентом двухкомпонентной вакцины в срок по 6 сентября включительно.

Текст указа опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.