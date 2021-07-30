Общество

Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со 2 августа

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении президентской выплаты на школьников со второго августа, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Накануне Мишустин сообщил, что технически все готово к тому, чтобы начать перечислять выплаты в 10 тысяч рублей для школьников со 2 августа.

«Уже 2 августа родители школьников начнут получать предусмотренную указом президента единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что портал госуслуг в начале июля разослал уведомления 12,5 миллиона родителей, имеющим право на получение выплаты. Уточняется, что пользователи, которые не отправляли ранее заявления через портал и не получили уведомление о выплате, могут самостоятельно заполнить заявление на портале госуслуг.