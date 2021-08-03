Общество

В России уточнили порядок присвоения воинских званий учащимся военным

Порядок присвоения очередного воинского звания военнослужащему, направленному не на воинскую должность в военный учебный центр при федеральной государственной образовательной организации высшего образования, уточнили в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Псковского гарнизона.

«Согласно указа президента РФ от 26 мая 2021 года № 324 "О внесении изменения в положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное указом президента РФ от 16 сентября 1999 года №1237" уточнен порядок присвоения очередного воинского звания военнослужащему, направленному не на воинскую должность в военный учебный центр при федеральной государственной образовательной организации высшего образования», - говорится в сообщении.

Так, без приостановления такому военнослужащему военной службы очередное воинское звание присваивают в день истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании, если он замещает должность, для которой штатным расписанием данного военного учебного центра предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое указанному военнослужащему.

При этом военнослужащему, который имеет ученую степень и (или) ученое звание, замещает должность профессорско-преподавательского состава в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования и срок военной службы которого в присвоенном воинском звании истек, может быть присвоено воинское звание на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатным расписанием данного военного учебного центра для занимаемой им должности, но не выше воинского звания полковника или капитана 1 ранга.