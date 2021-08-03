Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«нас бьют, мы летаем!» поддержим олимпийцев
РЕСТОРАННЫЙ ФИЗИК
волонтеры победы чтобы помнили
НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК
Модно и практично
дело превыше всего
БОПЭТ цифры и факты
памятка - собираем ребенка в школу
Работаем как единый организм
Миллион для доктора
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
Сколько стоит Прыжок с моста
 
 
 
ещё Общество 03.08.2021 11:531 Коронавирусом в Псковской области заразились еще 115 человек, пятеро скончались 04.08.2021 09:150 В России уточнили порядок присвоения воинских званий учащимся военным 04.08.2021 08:590 Онколог перечислил симптомы рака желудка на ранней стадии 03.08.2021 21:157 Менее 1% привитых от COVID-19 заболели после полного курса 03.08.2021 20:551 Транспортная полиция приглашает псковичей на службу 03.08.2021 20:151 Более 130 работников культуры Псковской области прошли обучение по нацпроекту
 
 
 
Самое популярное 28.07.2021 15:3648 В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса 28.07.2021 17:449 Представитель «Пятерочки» объяснил причину пустующих полок магазинов в Великих Луках 30.07.2021 14:2725 Псковских медиков подозревают в продаже поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19 29.07.2021 10:408 Полиция проводит проверку по факту нападения на 14-летнюю девочку в Пскове 30.07.2021 22:318 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России уточнили порядок присвоения воинских званий учащимся военным

04.08.2021 09:15|ПсковКомментариев: 0

Порядок присвоения очередного воинского звания военнослужащему, направленному не на воинскую должность в военный учебный центр при федеральной государственной образовательной организации высшего образования, уточнили в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Псковского гарнизона.

«Согласно указа президента РФ от 26 мая 2021 года № 324 "О внесении изменения в положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное указом президента РФ от 16 сентября 1999 года №1237" уточнен порядок присвоения очередного воинского звания военнослужащему, направленному не на воинскую должность в военный учебный центр при федеральной государственной образовательной организации высшего образования», - говорится в сообщении.

Так, без приостановления такому военнослужащему военной службы очередное воинское звание присваивают в день истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании, если он замещает должность, для которой штатным расписанием данного военного учебного центра предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое указанному военнослужащему.

При этом военнослужащему, который имеет ученую степень и (или) ученое звание, замещает должность профессорско-преподавательского состава в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования и срок военной службы которого в присвоенном воинском звании истек, может быть присвоено воинское звание на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатным расписанием данного военного учебного центра для занимаемой им должности, но не выше воинского звания полковника или капитана 1 ранга.

Теги: #военная прокуратура #военнослужащие #звание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к инициативе разрешить коллекторам взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ?
В опросе приняло участие 235 человек
04.08.2021, 09:370 Продажи легковых автомобилей в России упали на 10% в июле 04.08.2021, 09:310 На участке ремонта Октябрьского проспекта в Пскове наведут порядок 04.08.2021, 09:150 В России уточнили порядок присвоения воинских званий учащимся военным 04.08.2021, 08:590 Онколог перечислил симптомы рака желудка на ранней стадии
04.08.2021, 08:480 Финансист назвал справедливым курс рубля при текущей рублевой стоимости нефти 04.08.2021, 08:330 29 новых случаев заражения коронавирусом выявили на Олимпиаде в Токио 04.08.2021, 08:150 АТОР предложила восстановить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии 04.08.2021, 08:000 Интерес ипотечных заемщиков в России сместился в сторону вторичного рынка
04.08.2021, 07:471 Снятие в России ограничений против COVID-19 преждевременно - эксперт 04.08.2021, 07:291 «Псковпассажиравтотранс» не может назначить дополнительный автобус на маршрут №30 04.08.2021, 07:150 Средняя сумма долга по штрафам ГИБДД составила 843 рубля 04.08.2021, 07:000 В России создали нейросеть для поиска людей с воздуха
03.08.2021, 21:400 МИД Литвы заявил о нелегальных российских мигрантах из Белоруссии 03.08.2021, 21:157 Менее 1% привитых от COVID-19 заболели после полного курса 03.08.2021, 20:551 Транспортная полиция приглашает псковичей на службу 03.08.2021, 20:270 ФСБ: Консул Эстонии интересовался закрытыми планами России в Арктике
03.08.2021, 20:151 Более 130 работников культуры Псковской области прошли обучение по нацпроекту 03.08.2021, 19:580 Карантин по АЧС ввели еще в одной деревне Псковского района 03.08.2021, 19:510 Противопожарный режим отменили в Псковской области 03.08.2021, 19:382 Реплика Донецкого: Министерство Правды
03.08.2021, 19:270 Три кандидата в депутаты областного Собрания зарегистрировались сегодня в великолукской ТИК 03.08.2021, 19:110 Групповое ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове 03.08.2021, 18:420 Великолучане могут представить свое мнение относительно городского дизайн-кода 03.08.2021, 18:3917 «Мама Рома» вышла боком
03.08.2021, 18:080 ЛДПР не будет обжаловать решение облизбиркома об исключении кандидата из единого списка в Собрание 03.08.2021, 18:006 Партия «Яблоко» обжалует исключение двух кандидатов из единого списка в региональный парламент 03.08.2021, 17:540 Псковская налоговая проведет бездекларационные проверки 03.08.2021, 17:496 Игорь Сопов прокомментировал решение об исключении кандидатов из партийных списков в областное Собрание
03.08.2021, 17:443 Экс-заместитель командира 76-й дивизии: Российская армия пока не готова к боевым полковникам-женщинам 03.08.2021, 17:384 Возле «наливайки» на проспекте Энтузиастов будет круглосуточно дежурить полиция 03.08.2021, 17:300 Инженерные коммуникации меняют на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 03.08.2021, 17:200 Острович отработает 300 часов за пьяное вождение
03.08.2021, 17:091 ВТБ: Продажи ипотеки в России превысили 3 трлн рублей с начала года 03.08.2021, 17:000 Подозрительный предмет обнаружили в одном из псковских банков 03.08.2021, 16:553 Псковичам разрешили регистрировать брак на дому или в больнице 03.08.2021, 16:424 Полковник ВДВ назвал отличие российских десантников от солдат НАТО
03.08.2021, 16:320 Представителя ЛДПР исключили из единого списка кандидатов в депутаты областного Собрания 03.08.2021, 16:262 Тротуар на проспекте Ленина в Великих Луках станет шире 03.08.2021, 16:2218 Льва Шлосберга и Николая Кузьмина исключили из единого списка кандидатов в депутаты областного Собрания 03.08.2021, 16:200 Клиенты СберБанка могут обменять валюту с помощью мобильного приложения
03.08.2021, 16:157 Непривитых от коронавируса сторожей псковского лицея №21 отстранили от работы 03.08.2021, 16:120 Предвыборные хроники: за полтора месяца до часа икс 03.08.2021, 16:100 В Невельском районе пропал 36-летний мужчина 03.08.2021, 15:597 Концессионер намерен сделать муниципальные бани Пскова привлекательными для населения
03.08.2021, 15:440 Ямочный ремонт ведется на Ольгинском мосту в Пскове 03.08.2021, 15:380 Вероятность торнадо в Псковской области оценили синоптики 03.08.2021, 15:321 Несколько дорог капитально отремонтируют в Великих Луках в этом году 03.08.2021, 15:258 Олег Грицаев: День ВДВ становится национальным праздником
03.08.2021, 15:030 В депутаты областного Собрания по округу №12 зарегистрированы четыре кандидата 03.08.2021, 15:000 Энергетики продолжают ликвидировать последствия непогоды по заявкам псковичей 03.08.2021, 14:450 Теплый день с дождем ожидается в Псковской области 4 августа 03.08.2021, 14:350 Собираем ребенка в школу. ЛОНГРИД
03.08.2021, 14:320 Два водителя пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Пустошкинском районе 03.08.2021, 14:222 «Эхономика»: Псковские бани - дотировать, обанкротить или отдать в концессию? ВИДЕО 03.08.2021, 14:160 Скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» действуют в «Империале» 03.08.2021, 14:149 В Минздраве призвали всех пожилых россиян привиться от коронавируса
03.08.2021, 13:560 Клуб стратегических инициатив открылся в Пскове 03.08.2021, 13:482 Посетителям псковских бань объяснили значение слова «концессия» 03.08.2021, 13:360 Пушкиногорец повторно сел за руль пьяным и попался сотрудникам ГИБДД 03.08.2021, 13:165 В администрации Великих Лук прокомментировали информацию об отстранении воспитателей от работы
03.08.2021, 13:130 Участок улицы Некрасова в Пскове закроют для движения транспорта 4 августа 03.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» 03.08.2021, 12:589 Пункт вакцинации от коронавируса открылся в студенческой поликлинике ПсковГУ 03.08.2021, 12:350 Более 6 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» получил псковский регион
03.08.2021, 12:314 Власти назвали причину провала асфальта в Великих Луках 03.08.2021, 12:240 Три телевизора украли у жительницы Невеля 03.08.2021, 12:200 «Эхономика»: Псковские бани — дотировать, обанкротить или отдать в концессию? 03.08.2021, 12:150 Запах горелых костей после сжигания свиней вызвал недовольство порховичей
03.08.2021, 12:060 Оперный певец Альберт Жалилов: Проект «Золото Вены» - нечто особенное 03.08.2021, 12:001 Пскович отправил более 1,5 миллионов рублей на счет мошенников 03.08.2021, 11:531 Коронавирусом в Псковской области заразились еще 115 человек, пятеро скончались 03.08.2021, 11:370 «Гайд-парк»: Олег Грицаев о Воздушно-десантных войсках
03.08.2021, 11:350 В Гидрометцентре объяснили, почему Себежский район сильнее других пострадал при урагане 03.08.2021, 11:313 Зарегистрированы четыре кандидата в депутаты областного Собрания по округу №11 03.08.2021, 11:220 Количество самозахватов земли увеличилось в Псковской области в два раза 03.08.2021, 11:090 У жителей Псковской области за неделю изъяли 6 единиц оружия
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.