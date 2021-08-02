Общество

Псковичка претендует на звание «Библиотекарь года»

Главный библиотекарь отдела гуманитарной литературы Псковской областной научной библиотеки Мария Польская примет участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

В этом году на конкурс подали заявки 194 участника из 56 регионов России. Профессионалы библиотечного дела будут соревноваться в основной номинации «Библиотекарь года — 2021» и дополнительной, для специалистов в возрасте до 30 лет, «Лучший молодой библиотекарь года — 2021».

С видео-визиткой Марии Польской можно познакомиться на сайте библиотеки.

В конце сентября - начале октября жюри определит победителей конкурса.

В 2017 году «Библиотекарем года» стала великолучанка Алена Фролова, напомнили в библиотеке.