Александр Козловский запустил опрос о специальных местах для хранения колясок

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своих соцсетях запустил опрос на тему обустройства в Псковской области специальных мест для хранения колясок. Тема опроса назрела в связи с неоднократными случаями поджога детских колясок в подъездах жилых домов.
Александр Козловский запустил еще один опрос, чтобы выяснить мнение подписчиков о том, приживется ли в псковском регионе практика обустройства специальных мест для хранения колясок. Поучаствовать в нем можно по ссылке https://vk.com/kozlovskii_a?w=wall369918462_4543%2Fall.