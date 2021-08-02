Общество

Александр Козловский запустил опрос о специальных местах для хранения колясок

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своих соцсетях запустил опрос на тему обустройства в Псковской области специальных мест для хранения колясок. Тема опроса назрела в связи с неоднократными случаями поджога детских колясок в подъездах жилых домов.

«На днях в Псковской области снова подожгли детские коляски в подъезде жилого дома. Инцидент произошел в Пскове. Ранее я писал про подобный случай в Великих Луках, - отметил депутат. - Также делился результатами опроса родителей в соцсетях на тему того, как защитить детское имущество. Большинство людей поддержали идею обустройства специальных мест для хранения колясок по примеру больших городов. Речь идет об одиночных закрытых боксах или же целых колясочных».

Александр Козловский запустил еще один опрос, чтобы выяснить мнение подписчиков о том, приживется ли в псковском регионе практика обустройства специальных мест для хранения колясок. Поучаствовать в нем можно по ссылке https://vk.com/kozlovskii_a?w=wall369918462_4543%2Fall.