Общество

В Псковской области прошел международный лагерь «Мы помним»

С 28 июля по 2 августа на границе Себежского района прошел международный лагерь под лозунгом «Мы помним» в рамках ежегодного лагеря «Бе-Ла-Русь». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Российского Союза Молодежи, в лагере приняло участие 200 участников из России, в том числе представители Псковской области, Санкт-Петербурга, Республики Чувашии, Москвы и Московской области, Новгородской области, Рязанской области, Татарстана, Ставрополя. Кроме того участниками лагеря стали 180 представителей из всех областей Республики Беларусь. В связи с эпидемиологической обстановкой делегация из Латвии смогла присоединиться онлайн.

В рамках лагеря прошли образовательные площадки по темам: социальное проектирование, реализация себе через социальные сети, ораторское искусство. Спортивные мероприятия по дисциплинам: футбол, волейбол, дартс, бочча, алиас, сдача норм ГТО.

В последний день прошел митинг и торжественное возложение венков у памятников на пересечении границы трех стран - Кургане Дружбы. В митинге приняли участие заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Александр Митрофанов, секретарь общественного объединения «Белорусский республиканский Союз Молодежи» Александра Горчакова, уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова.

Почетное приветственное слово предоставили ветерану- участнице блокадного Ленинграда, жительнице себежского района Нине Филатовой, которой на дня исполнилось 87 лет. Она с удовольствием встретилась с участниками молодежного лагеря, поделилась не простыми воспоминаниями и дала напутствие на развитие дружбы между странами.

Делегация Псковской области в составе 32 человек заняла первое место по футболу, получила награды за рекорд (40 минут) в стойке «планка» и представила творческие номера на открытие и закрытие лагеря.