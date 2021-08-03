Общество

Более 100 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

113 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 3 августа. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 44 217 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«У половины переболевших COVID-19 в острой форме остаются долговременные осложнения - они могут сохраняться в течение трех и более месяцев», - отметил губернатор.

От инфекции избавились 142 пациента, всего - 36 394. Скончались 578 человек.

В регионе провели 1 642 исследования на коронавирус, всего - 464 172.