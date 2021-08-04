Общество

Себежский том издания «Солдаты Победы» расскажет о судьбе тысячи защитников района в годы войны

Состоялось очередное заседание редакционной коллегии по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы». Мероприятие под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой прошло в среду, 4 августа, в региональной администрации.

Секретарь редакционной коллегии Николай Никитенко сообщил, что основная работа над рукописью седьмого тома книги «Солдаты Победы», посвященного участникам войны Себежского района, завершена. Объем текста составил порядка 110 страниц. В книге будет отражена судьба порядка тысячи уроженцев и жителей муниципалитета, сражавшихся за свободу родного края и страны. Для иллюстрации статей собрано около 550 фотографий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, вице-губернатор выразила уверенность, что это будет качественный и серьезный продукт, который станет полезным для граждан, а также послужит дополнительным пособием в работе по патриотическому воспитанию молодежи.

В настоящее время ведется поэтапная верстка готовых разделов тома. Уже подготовлено к изданию почти 460 страниц. По итогу работа будет направлена в Себежский район для окончательной сверки информации.

При этом Николай Никитенко обратил внимание на необходимость соблюдения сроков окончания работы по подготовке себежского тома. Согласно утвержденному регламенту все правки в издание должны быть внесены до 1 сентября, к отправке в типографию книга должна быть готова к 10 сентября. К этому моменту коллегиально будет утвержден и тираж книги.

В ходе совещания члены редколлегии также обсудили работу, которая ведется по подготовке следующего, 8 тома книги «Солдаты Победы», который будет посвящен участникам войны Островского района. В настоящее время продолжается сбор материалов и фотографий. Эту работу члены муниципальной редколлегии ведут в тесном взаимодействии с музеями, библиотеками, районными отделениями Совета ветеранов, Пенсионного фонда, Социальной защиты, ЗАГСа и архивами, в том числе личными архивами ветеранов и их родственников. Планируется, что в Островский том войдет 1050 статей.

Отдельно в рамках заседания был рассмотрен положительный опыт великолукской редколлегии по сбору и подготовке материалов к выпуску муниципального тома. По итогу обсуждения было принято рекомендовать его к распространению среди редколлегий других муниципалитетов, а также групп, занимающихся иной патриотической работой.

Напомним, многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти», в которой отражены имена уроженцев Псковской области, погибших в годы Великой Отечественной войны. Проект призван увековечить память о тех, кто вернулся к родным и близким с Победой. Это люди фронтового поколения, которые в борьбе с фашизмом отстояли свободу страны, а затем принимали участие в восстановлении разрушенных городов и сел Псковщины.

В первые два тома вошли материалы о двух тысячах участниках войны, которые здравствовали на 1 апреля 2013 года. Третий том рассказывает об участках войны из Великих Лук, четвертый — из Невельского района, пятый — из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящен воинам из Дновского района, седьмой — из Себежского.