Общество

Главам районов Псковской области пообещали беспрецедентную финансовую помощь

Дополнительные инструменты финансовой поддержки муниципальных образований озвучены губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в среду, 4 августа, на традиционном совещании с главами муниципальных образований. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Михаил Ведерников напомнил, что по поручению президента России правительство разрабатывает большой пакет мер, призванный поддержать финансовую стабильность регионов, в первую очередь, тех, где высокий уровень государственного долга.

«Мы приняли решение сформировать аналогичный пакет мер на региональном уровне для наших муниципальных образований. Разумеется, с поправкой на возможности нашего бюджета. Мы разработали большой комплекс новых финансовых инструментов, который для нашего региона является беспрецедентным», — обратил внимание губернатор и перечислил основные новые инструменты.

Прежде всего, это частичное погашение просроченной кредиторской задолженности для муниципалитетов с наиболее высоким уровнем долга. Необходимое условие — подписание соглашения о недопущении роста такой задолженности в дальнейшем. На эти цели будет направлено порядка 40 млн рублей.

Еще один инструмент — снижение процента ежегодного погашения реструктуризованной задолженности по бюджетным кредитам. Причем, снижение будет сразу в пять раз, с 10% до 2%. Более того, подчеркнул губернатор, если такой график будет неукоснительно выдерживаться в течение пяти лет, остаток, то есть 90%, будет списан полностью. В общей сложности это позволит списать 200 млн рублей.

Михаил Ведерников также сообщил, что муниципальные образования, которые на 1 июля текущего года имели долг по коммерческим кредитам, получат бюджетный кредит на погашение своих обязательств. Это порядка 670 млн рублей.

«У многих районов десятилетиями складывалась непростая финансовая ситуация, которая негативно отражается на возможностях самостоятельно решать вопросы местного значения. Рассчитываю, что разработанный нами пакет мер серьезно поможет снизить остроту этого вопроса. Общий объем средств составит почти 1 млрд рублей», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также напомнил, что Псковской области постановлением правительства на поддержание сбалансированности бюджета направлена существенная финансовая помощь — 1,5 млрд рублей. Значительная часть этой суммы пойдет на решение наиболее проблемных вопросов муниципалитетов.

«У вас есть хорошая возможность с поддержкой администрации Псковской области сформировать фундамент для развития муниципалитетов на годы вперед. Шанс уникальный, и вряд ли такая возможность в ближайшее время повторится», — заметил Михаил Ведерников и выразил надежду, что доведенные средства и новые финансовые инструменты будут использованы максимально эффективно. В связи с этим он призвал глав муниципалитетов отнестись к дополнительным средствам и возможностям с предельной ответственностью.

В продолжение заместитель губернатора, председатель комитета по финансам Татьяна Баринова озвучила детали предоставления основных инструментов дополнительной финансовой поддержки. Кроме того, она рассказала и о других направлениях финансовой помощи муниципалитетов. Так, например, из областного бюджета будут выделены средства на оказание разовой помощи к началу нового учебного года, приобретение учебников, подготовку к отопительному периоду, ремонты в учреждениях социальной сферы, подготовку проектной документации по ряду объектов. Поддержка будет оказана и на проведение ремонтных работ Могилы Неизвестного солдата в Пскове, а также на приведение в нормативное состояние моста в Усвятском районе. Кроме того, предусматриваются дополнительные средства на увеличение лекарственного обеспечения. Серьезный объем средств будет направлен на субсидии учреждений ЖКХ Псковской области — 233 млн рублей.

По итогам детального рассмотрения комплекса мер финансовой поддержки муниципальным образованиям глава региона призвал руководство районов своевременно и максимально полно использовать все имеющиеся возможности.