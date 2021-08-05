Общество

Состояние лингвистической гимназии в Печорах оценил помощник президента

Помощник президента России Максим Орешкин и замминистра просвещения Анастасия Зырянова посетили Печорскую лингвистическую гимназию сегодня, 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Помощника главы государства и замминистра сопровождали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый вице-губернатор Вера Емельянова, и. о. председателя областного комитета по обращению Андрей Ермаков и глава Печорского района Сергей Тарасик.

Делегация осмотрела помещения здания, включая образовательные классы (их всего девять), пищеблок, столовую и другие помещения. Руководитель комитета указал на то, что здание не соответствует нормам.

Затем Андрей Ермаков рассказал, что планируется строительство школы в деревне Линово Пыталовского района и пристройки к Кузнецовской средней школе в Себежском районе, реконструкция второго здания лингвистической гимназии в Печорах и модернизация здания под помещения школы в поселке Смуравьево-2 Гдовского района в рамках программы модернизации объектов образования, расположенных на пограничных территориях региона.