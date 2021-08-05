Назначен новый прокурор Стругокрасненского района

Советника юстиции Олега Носкова назначили на должность прокурора Стругокрасненского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.
«Советник юстиции Носков Олег Анатольевич приказом генерального прокурора Российской Федерации от 4.08.2021 №760-к назначен на должность прокурора Стругокрасненского района сроком на 5 лет», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее Олег Носков проходил службу в должности помощника прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний.