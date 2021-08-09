Общество

Полмиллиона рублей долга вернул пскович после ареста автомобиля

Арест автомобиля подтолкнул псковича к оплате свыше 500 тысяч рублей долга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина задолжал крупную сумму по коммунальным платежам, административным штрафам, а также перед взыскателем-физическим лицом. Он не спешил оплачивать долги, после чего судебный пристав обратил внимание на автомобиль мужчины и арестовал «Вольво» должника.

Чтобы не лишить себя автотранспорта, пскович нашел необходимую денежную сумму и оплатил всю задолженность в размере свыше 500 тысяч рублей, включая исполнительский сбор за несвоевременную оплату долга. Приставы сняли ограничения.