Общество

Карантинные фитосанитарные зоны ликвидировали на площади более 40 га в Псковской области

Карантинные фитосанитарные зоны на площади 41,61 га ликвидировали на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В июле сотрудники управления провели контрольно-надзорные мероприятия на 221 земельном участке личных подсобных хозяйств общей площадью 41,61 га, расположенных в карантинных фитосанитарных зонах, установленных по золотистой картофельной нематоде в Красногородском, Локнянском, Новоржевском, Псковском и Печорском районах.

По результатам проверки очаги золотистой картофельной нематоды государственные инспекторы управления Россельхознадзора не выявили. На данных участках упразднили карантинные фитосанитарные зоны и отменили карантинный фитосанитарный режим.

Владельцам личных подсобных хозяйств разрешили использовать земельные участки и подкарантинную продукцию, выращенную на них, без ограничений.