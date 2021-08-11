Общество

Сегодня в Печорах прогремит салют

Салют состоится в Печорах в день освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, 11 августа. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Фото: Сергей Маркелов / газета «Печорская правда»

Роспотребнадзор разрешил проведение праздничного салюта с соблюдением санитарно-эпидемических норм. Фейерверк планируют запустить в 22:30.

Напомним, город Печоры и район были освобождены от фашистов 11 августа 1944 года войсками 291-й стрелковой дивизии 116-го стрелкового корпуса 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта в ходе Тартуской операции.