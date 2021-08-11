Экс-участница шоу Comedy Woman станет хедлайнером «Семейного пикника» в Пскове

Хедлайнером платформы «Семейный пикник» станет актриса театра, кино, телевидения, КВН и дубляжа, телеведущая, юмористка, комик, экс-участница шоу Comedy Woman и команды КВН «Федор Двинятин» Наталия Медведева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Напомним, мероприятие пройдет 18 августа на базе спортивно-туристского комплекса «Раздолье».
Регистрация на мероприятие закрывается 11 августа в 23:59. Молодые семьи Псковской области могут стать участниками пикника после регистрации по ссылке.
В ходе одного дня взрослые участники пикника получат знания в области семейных взаимоотношений, узнают о существующих мерах поддержки семей в регионе, поговорят с ведущими федеральными и региональными экспертами в области психологии, семейного образования, дополнительной занятости, семейного здоровья, взаимоотношений с детьми. Для детей организаторы предложат интерактивные площадки по следующим направлениям:
В соответствии с требованиями, установленными указом губернатора Псковской области, все участники платформы должны иметь подтверждение одной из трех позиций:
При отсутствии антител и сертификата вакцинации организаторы окажут содействие в прохождении ПЦР-тестирования в Пскове 14 и 16 августа. Точное время и адрес прохождения ПЦР-тестирования организаторы направят в адрес зарегистрировавшихся участников. Детям до 14 лет ПЦР-тестирование проходить не нужно.
Участие в мероприятии бесплатное. Питанием участники обеспечивают себя сами.
Организаторами платформы являются Федеральное агентство по делам молодежи, администрация Псковской области, АНО «Центр молодежи и общественных инициатив».