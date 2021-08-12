Общество

В Псковской области назвали величину прожиточного минимума на 2022 год

Состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Основной вопрос повестки дня - проект постановления администрации региона «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Псковской области на 2022 год», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Председатель регионального комитета по труду и занятости Сергей Аржаников напомнил о смене на законодательном уровне подхода к установлению величины прожиточного минимума. Он рассказал, что проект постановления подготовлен на основе положений федерального законодательства, с учетом обновленных правил по определению величины прожиточного минимума для разных социально-демографических групп. Начиная с 1 января 2021 года, данные нормы устанавливаются на год.

Сергей Аржаников озвучил размер прожиточного минимума, который планируется установить постановлением на следующий год. Предлагается, что в расчете на душу населения он будет составлять 12 279 рублей, для трудоспособного населения — 13 384 рубля, для пенсионеров — 10 560 рублей, для детей — 12 073 рубля.

«Принятие этого постановления в первую очередь улучшит ситуацию для граждан, которые пользуются мерами социальной поддержки, зависящими от величины прожиточного минимума. Проект прошел экспертизу в Департаменте демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, согласован в администрации области. Есть положительное заключение областной прокуратуры», — заметил Сергей Аржаников.

Участники трехсторонней комиссии, представляющие как работодателей, так и профсоюзные органы, после обсуждения единогласно утвердили проект постановления. После согласования в рамках трехсторонней комиссии проект постановления будет направлен губернатору на подписание.