Академик назвал три вида рака, против которых в России создают вакцины

В России ведутся работы по созданию онковакцин против мелкоклеточного рака легких, рака мочевого пузыря и колоректального рака. Об этом сообщил научный руководитель Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.



Сейчас специалисты центра проводят испытания вакцины против меланомы на основе технологии мРНК. Первый пациент уже успешно завершил лечение, а до конца года препарат получат еще 20 человек. Уникальность разработки в том, что для каждого больного создается индивидуальный препарат на основе его генетических данных.