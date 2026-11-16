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В Пскове начала вещание радиостанция «Маруся ФМ»

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Сегодня, 16 ноября, в Пскове на частоте 105,3 FM начинает вещание радиостанция «Маруся ФМ» (12+). Она входит в состав медиахолдинга «Гражданская пресса», как и давно ставшие популярными у псковичей «Европа Плюс», «Наше Радио», «Ретро FM» и «ПЛН FM».

«Маруся ФМ» вещает в России с 2015 года и за это время превратилась в один из самых узнаваемых музыкальных проектов на отечественном радиорынке. Идея создания станции была связана с желанием создать площадку для вещания музыки, которая объединяет современные ритмы и русские народные мотивы. В настоящее время радиостанция «Маруся ФМ» вещает в 155 городах России. При этом сеть постоянно расширяется — в список добавляются новые населённые пункты.

Рекламный слоган станции: «Вчера в студии — сегодня в эфире, и только новые русские хиты». На волне нет иностранной музыки, а новые музыкальные треки мгновенно попадают в ротацию. Станция позиционирует себя как «лидер распространения русской популярной музыки».

Помимо музыки, эфир наполнен различными форматами: новости из мира спорта, авто, кино и технологий; трансляции интервью с известными людьми, юмористические шоу, а также музыкальные программы.

Кроме FM-вещания, «Маруся ФМ» доступна онлайн — через приложение и цифровые платформы.

По версии портала Топ-Радио, радиостанция признана лидером в России по продолжительности прослушивания в интернет-вещаниии.

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