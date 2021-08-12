Власти ответили, построят ли в Великих Луках аквапарк

В Великих Луках не планируется строительство аквапарка. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы администрации города Светлана Степанова, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.
Фото: аквапарк в ТРЦ «Акваполис» в Пскове
«Недавно был в Пскове и побывал в "Акваполисе". Мне там понравилось. Когда в Великих Луках появится аквапарк, чтобы можно сходить семьей отдохнуть и поплавать?» - поинтересовался великолучанин.
«В планах администрации строительства аквапарка нет», - ответила Светлана Степанова.
Напомним, аквапарк в Пскове открылся в апреле 2016 года.