Общество

Вакцинацию от коронавируса в Псковской области прошли 72% сотрудников образовательных организаций

Вакцинацию от коронавируса в Псковской области прошли 72% сотрудников образовательных организаций и 73% специалистов медицинских учреждений. Об этом говорилось на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова с первым заместителем главы региона Верой Емельяновой и председателем областного комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко 18 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Губернатор сообщил, что темпы вакцинации в регионе несколько снизились. Во многом это связано с тем, что основная часть специалистов определенных сфер уже привились от коронавирусной инфекции. В настоящее время вакцинировано 53% от планового показателя, который был установлен федеральным центром.

Вера Емельянова отметила, что на прошедшей неделе Псковская область по темпам вакцинации оказалась в лидерах. Вице-губернатор подтвердила, что в области практически полностью завершена работа по вакцинации определенных категорий граждан. Так, в настоящее время специалисты образовательных организаций провакцинированы на 72%, учреждений медицины — на 73%. Однако, по словам Веры Емельяновой, есть учреждения, которые не справились с плановым показателем по вакцинации 60% своих сотрудников.

Губернатор поручил вице-губернатору Вере Емельяновой провести работу, чтобы такие учреждения и организации достигли целевого показателя к 25 августа. После этого момента начнутся проверки совместно с Роспотребнадзором. «Это не шутки. Это федеральные задачи. Руководители предприятий должны понимать, что, если они эти задачи не выполняют, может быть применен ряд санкций, вплоть до прекращения деятельности», - сказал Михаил Ведерников.

Особое внимание участников рабочей встречи было приковано к объему просроченных обращений. Марина Гаращенко доложила, что проведен мониторинг сложившейся ситуации. Многие из них технически не внесены в систему. В настоящее время большая часть таких обращений зафиксирована у Великолукской межрайонной больницы. Руководству учреждения поставлена задача максимально оперативно отработать каждое обращение.

Губернатор поручил руководству комитета проконтролировать выполнение этой задачи, чтобы в сжатые сроки закрыть все обращения, в случае необходимости привлечь для этого дополнительных специалистов. Марина Гаращенко обратила внимание, что в целом ситуация с ходом вакцинации изменилась. В большинстве медицинских учреждений листы ожидания практически закрыты. Вера Емельянова также заметила, что по оценке руководства территориального подразделения Роспотребнадзора снижение темпов заболеваемости в последние 5 недель связано именно с высокими темпами вакцинации населения.

«Вакцины в настоящее время вполне достаточно. Остатки на сегодняшнее утро — 32 тысячи доз. На подходе — свыше 13 тысяч доз "Спутник Лайт" и 2,4 тысячи доз "Гамм-Ковид-Вак"», — рассказала Марина Гаращенко.

Глава региона поручил не снижать уровень контроля за проведением прививочной кампании. Михаил Ведерников отметил, что необходимо, учитывая изменяющуюся ситуацию, скорректировать подход к проведению и организации прививочной кампании, ввести дополнительные, более эффективные мероприятия.