Общество

В Пскове распределили квоты на временное проживание иностранцев в РФ

Состоялось заседание комиссии УМВД России по Псковской области по распределению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации. В ходе заседания рассмотрено 22 заявки-анкеты иностранных граждан и лиц без гражданства о выделении квоты, принятых подразделениями по вопросам миграции 13 и 14 июля 2021 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УВМ УМВД России по Псковской области, при принятии решения о выделении или отказе в выделении квоты комиссия руководствовалась критериями оценки иностранного гражданина установленными постановлением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 2345 «Об утверждении правил определения, корректировки и перераспределения между субъектами Российской Федерации квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации, установления и использования ее резерва, порядка распределения квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации комиссиями, формируемыми в субъектах Российской Федерации».

Комиссией принято решение о выделении 8 квот. В настоящее время остаток квоты, выделенной для Псковской области, составляет 321.