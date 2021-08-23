Общество

В Псковской области жертвами коронавируса стали еще 5 человек

Еще 5 человек скончались из-за коронавируса в Псковской области.

Согласно статистике, опубликованной на портале стопкоронавирус.рф, по состоянию на утро 23 августа общее число скончавшихся от COVID-19 увеличилось до 651.