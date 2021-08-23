Общество

Псковская православная гимназия находится под угрозой закрытия из-за долгов

Свято-Тихоновская православная гимназия города Пскова находится под угрозой закрытия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил родительский комитет гимназии.

Родители написали письмо с обращением Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, президенту Российской Федерации Владимиру Путину, губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону.

У гимназии накопились долги по коммунальным платежам и заработной плате сотрудников. Из-за этого предполагается изменение организационно-правовой формы гимназии, которая была открыта по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в 2014 году, рассказали родители.

«Мы выражаем обеспокоенность тем, в какой форме и на каких условиях гимназия сможет продолжить свою работу и что будет ждать её сотрудников, обучающихся и родителей. За годы работы гимназия зарекомендовала себя как достойное, пользующееся заслуженным уважением учебное заведение. Выпускники гимназии стабильно достигают высоких результатов в прохождении государственной итоговой аттестации и, как свидетельствует статистика, входят в число наиболее успешных выпускников Псковской области», - подчеркнули родители.

По словам представителей родительского комитета, ученики гимназии участвуют в еженедельных богослужениях в храме Успения Божией Матери с Полонища, выпускники являются певчими, алтарниками и регентами многих псковских храмов. Кроме этого, обучающиеся гимназии ежегодно становятся победителями и лауреатами творческих конкурсов и фестивалей городского, областного, российского и международного уровней. Подобное успешное сочетание образовательной и творческой деятельности в совокупности с духовно-нравственным воспитанием уникально среди школ города Пскова и Псковской области.

«В случае изменения организационно-правовой формы гимназии мы рискуем потерять эту уникальность, сложившиеся традиции и утратить талантливые, сплоченные педагогический и ученический коллективы. Многие педагоги и обучающиеся могут проявить свою индивидуальность именно в этих условиях и атмосфере, которые способствуют раскрытию их потенциала. Изменения в структуре гимназии могут вынудить их покинуть это учебное заведение, что станет большой потерей как для обучающихся, так и для сотрудников гимназии», - отметили родители.

Родительский комитет просит не оставлять гимназистов в этой ситуации и помочь сохранить учебное заведение в том виде, в котором оно сложилось и существует на протяжении уже многих лет.

«Через несколько дней начинается учебный год, а мы не знаем, будет ли у наших детей праздник, смогут ли они продолжить обучение в стенах нашей любимой гимназии», - заключили родители.