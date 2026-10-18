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День отца отмечают сегодня в России

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День отца — повод вспомнить о роли папы в жизни ребенка и поблагодарить его за заботу и поддержку. Сегодня этот праздник существует во многих странах, но единой даты у него нет. В России День отца появился в официальном календаре всего несколько лет назад, хотя сама традиция насчитывает более века. 

Изображение сгенерировано нейросетью

В России День отца отмечают ежегодно в третье воскресенье октября. Праздник не имеет постоянной даты, поэтому каждый год выпадает на разные числа. Например, в 2025 году отцов чествовали 19 октября, в этом году его отмечают сегодня, 18 октября, а в 2027 году праздник придется на 17 октября.

Праздник официально установлен на государственном уровне, но не входит в перечень нерабочих праздничных дней. Дополнительного выходного по этому случаю не предусмотрено. При этом День отца всегда приходится на воскресенье, поэтому для большинства россиян это и так свободный день.

История современного Дня отца началась в США в начале XX века. Одной из главных основательниц праздника считается Сонора Смарт Додд из города Спокан, штат Вашингтон.

Первоначально она хотела приурочить торжество ко дню рождения своего отца — 5 июня. Однако организаторам понадобилось больше времени на подготовку. В результате первое празднование Дня отца в Спокане состоялось 19 июня 1910 года. 

Со временем традиция распространилась далеко за пределы США. При этом разные страны выбирали собственные даты и обычаи.

В России День отца начали отмечать задолго до его официального учреждения. В некоторых регионах существовали собственные традиции чествования мужчин, воспитывающих детей. Например, в Якутии праздник учредили еще в 1999 году, а в Череповце Вологодской области его начали проводить в начале 2000-х. Позднее День отца появился и в других регионах страны, причем даты празднования различались.

Идея сделать праздник общероссийским обсуждалась много лет. В 2015 году Министерство труда и социальной защиты подготовило проект указа об учреждении Дня отца, однако тогда решение принято не было.

В 2019 году за введение общероссийского праздника выступил Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка. Инициативу поддержала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

В июле 2021 года Минтруд вынес на общественное обсуждение новый проект указа, предложив отмечать День отца в третье воскресенье октября, а уже 4 октября президент России Владимир Путин подписал указ № 573 «О Дне отца». Праздник учредили для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

За несколько лет существования общероссийского праздника у него еще не появилось строгих традиций. В одних семьях День отца проводят дома, в других устраивают совместные прогулки, поездки или семейные встречи.

В школах, детских садах и культурных центрах организуют тематические мероприятия, спортивные соревнования и творческие конкурсы. В некоторых регионах проводят семейные фестивали и награждают многодетных отцов и мужчин, активно участвующих в воспитании детей, пишет «Газета.ru».

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