Скажи модель своего телефона, и я скажу, кто ты?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
К учебному году готовятся плотно не только люди, имеющие непосредственное отношение к учебным заведениям, родители и дети. Власть имущие работают на подхвате и не стесняются использовать в целях самопиара любые инфоповоды, в том числе давние споры о правах и обязанностях школьников. На имя министра просвещения Сергея Кравцова на днях пришло любопытное обращение. Поступило предложение составить список моделей смартфонов, которые могут использовать учащиеся. Автор обращения — небезызвестный своими одиозными взглядами депутат Госдумы Виталий Милонов. Он уверен, что с помощью списка моделей телефонов, которые будут по карману всем родителям, получится избавиться от зависти среди школьников и, как следствие, повысить уровень комфорта в классном коллективе. Любое заявление, что дети\родители\учителя кому-то что-то должны перед началом учебного года подобно красной тряпке. Ковид и так уже внес достаточно смуты в образовательные ряды, дополнительным «нет» здесь не рады. Господин Милонов не открыл Америку тем, что дети могут завидовать друг другу, хотеть то же, что есть у более обеспеченного одноклассника или соседа по подъезду. Конечно, не гаджетом единым рождается зависть, но модель мобильного телефона давно стоит во главе угла и у некоторых взрослых, не то что у детей. Нужно ли законодательно закреплять список морально безопасных смартфонов для школьников? Помогут ли такие меры улучшить микроклимат в классе? Ответы на эти вопросы искала ведущая программы Дина Дабришюте.
С первого января этого года нельзя пользоваться телефонами в школе в образовательных целях, то есть закачивать туда учебник. Это ограничение касается и учеников, и учителей, рассказала мама двоих детей, депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова. Приносить телефон с собой в школу можно, при этом изымать гаджеты у школьников учителя не имеют права. Ограничение использования моделей телефонов не спасут от социальной розни, уверена депутат. Расслоение общества на социальные классы неизбежно, но родители и учителя должны воспитать ребенка так, чтобы он был приспособлен к жизни в таком обществе.
В школе хватает проблем и кроме разных телефонов у детей, считает заместитель директора Псковского городского молодежного центра Александр Робин. Проблема социального неравенства, которую сейчас предлагают устранить списком смартфонов, была всегда. Александр напомнил, что, помимо гаджетов, есть много деталей, которые позволяют оценить социальный статус в среде подростков. Чтобы не было проблем с адаптацией в коллективе, надо, чтобы родители дома говорили с детьми на эти темы, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным. Александр Робин уверен, что сама тема засилья гаджетов в подростковой среде сильно преувеличена.
Учитель русского языка и литературы Писковской средней школы Вячеслав Новиков считает, что вопрос с использованием телефонов у подростков стоит остро. Дети пользуются играми и приложениями по дороге в школу и обратно, перед уроками и на переменах, а начало занятий для них является весьма раздражающим фактором, так как учителя требуют убрать мобильник подальше. В итоге школьники злятся и мало думают об уроке, рассказал Вячеслав Новиков. По его мнению, ограничивать использование смартфонов в школе нужно, но не выборочно, а полностью.
Фото: Псковский образовательный портал
Ограничение выбора модели телефона не избавит школьников от зависти. Все зависит от того, какие ценности в ребенка закладывает семья. Такое мнение высказала детский и семейный психолог Руслана Скородумова. Что будет считаться важным у взрослых, на чем они будут делать акцент, то и переймет ребенок. Задача взрослых - привить нужные, важные качества и ценности своим детям.
Фото из личного архива Русланы Скородумовой.
Перед каждым учебным годом возникает дискуссия об использовании школьниками гаджетов в ходе образовательного процесса, напомнила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Федеральный закон об образовании дает право каждой образовательной организации самостоятельно регулировать этот вопрос. Для того, чтобы обозначить ситуацию сразу и в течение учебного года не возвращаться к этому процессу, детский омбудсмен предложила обсуждать на первом родительском собрании и совете старшеклассников возможности использования смартфонов и других гаджетов в школе. Тогда права детей не будут нарушаться, а обязанности будут реализовываться, заключила Наталия Соколова.
Мнение школьников по поводу введения ограничения моделей смартфонов для использования в школе оказалось единогласным — они выступили категорически против такой инициативы. Как считают представители Детского совета Псковской области, нет смысла ограничивать использование определенных телефонов в школах. Во-первых, все общаются и вне школы. Во-вторых, во многих учебных заведениях использование мобильных давно запрещено. В-третьих, сам факт того, что гаджет может быть принесен в класс никак не учитывается при покупке электронного устройства. С таким же успехом можно сделать список машин, разрешенных для приезда на работу, или предложить социальный кодекс, отметили представители Детсовета.
Скажи мне модель своего телефона, и я скажу, кто ты. Для многих взрослых людей именно так звучит сейчас старая пословица. В воспитательном моменте важно не перекладывать с больной головы на здоровую. Об этом нюансе стоит помнить и детям, и родителям, и законодателям.