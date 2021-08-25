Общество

Скажи модель своего телефона, и я скажу, кто ты?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

К учебному году готовятся плотно не только люди, имеющие непосредственное отношение к учебным заведениям, родители и дети. Власть имущие работают на подхвате и не стесняются использовать в целях самопиара любые инфоповоды, в том числе давние споры о правах и обязанностях школьников. На имя министра просвещения Сергея Кравцова на днях пришло любопытное обращение. Поступило предложение составить список моделей смартфонов, которые могут использовать учащиеся. Автор обращения — небезызвестный своими одиозными взглядами депутат Госдумы Виталий Милонов. Он уверен, что с помощью списка моделей телефонов, которые будут по карману всем родителям, получится избавиться от зависти среди школьников и, как следствие, повысить уровень комфорта в классном коллективе. Любое заявление, что дети\родители\учителя кому-то что-то должны перед началом учебного года подобно красной тряпке. Ковид и так уже внес достаточно смуты в образовательные ряды, дополнительным «нет» здесь не рады. Господин Милонов не открыл Америку тем, что дети могут завидовать друг другу, хотеть то же, что есть у более обеспеченного одноклассника или соседа по подъезду. Конечно, не гаджетом единым рождается зависть, но модель мобильного телефона давно стоит во главе угла и у некоторых взрослых, не то что у детей. Нужно ли законодательно закреплять список морально безопасных смартфонов для школьников? Помогут ли такие меры улучшить микроклимат в классе? Ответы на эти вопросы искала ведущая программы Дина Дабришюте.

С первого января этого года нельзя пользоваться телефонами в школе в образовательных целях, то есть закачивать туда учебник. Это ограничение касается и учеников, и учителей, рассказала мама двоих детей, депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова. Приносить телефон с собой в школу можно, при этом изымать гаджеты у школьников учителя не имеют права. Ограничение использования моделей телефонов не спасут от социальной розни, уверена депутат. Расслоение общества на социальные классы неизбежно, но родители и учителя должны воспитать ребенка так, чтобы он был приспособлен к жизни в таком обществе.

«Конечно, на мой взгляд, господин Милонов сделал заявление больше как шоумен, нежели политик, потому что в нашей стране с января этого года и так нельзя пользоваться телефонами в образовательных целях. Например, "закачивать" учебник в телефон нельзя - это касается как учеников, так и учителей. Но при этом проносить телефон в учебное учреждение можно. Также у нас есть Гражданский кодекс и Конституция, которые защищают права собственника владеть своим имуществом. Поэтому, например, отбирать гаджеты у школьников учитель не в праве - это будет нарушение прав учащихся. А ограничения по выбору модели телефона, на мой взгляд, не спасут общество от социальной розни. Надеюсь, все помнят, что мы сегодня строим рыночную экономику, и при нынешних реалиях запретить своим детям выбирать телефоны - неправильно. Телефоны - это не только средства связи, это еще и фотоаппараты, навигаторы, чехлы и многое другое. Расслоение общества на социальные классы сегодня неизбежно, другое дело, что родители и учителя должны воспитать детей таким образом, чтобы они были приспособлены к жизни в таком обществе».

В школе хватает проблем и кроме разных телефонов у детей, считает заместитель директора Псковского городского молодежного центра Александр Робин. Проблема социального неравенства, которую сейчас предлагают устранить списком смартфонов, была всегда. Александр напомнил, что, помимо гаджетов, есть много деталей, которые позволяют оценить социальный статус в среде подростков. Чтобы не было проблем с адаптацией в коллективе, надо, чтобы родители дома говорили с детьми на эти темы, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным. Александр Робин уверен, что сама тема засилья гаджетов в подростковой среде сильно преувеличена.

«Я думаю, что школе хватает проблем, помимо разных моделей смартфонов у школьников. Понятно, что господин Милонов хочет устроить социальное равенство в школах, но нам нужно вспомнить, как все всегда было на самом деле. Например, когда я учился в школе, у меня не было пейджера, а у моих одноклассников он был. Сейчас у людей есть много моментов, по которым они оценивают социальный статус друг друга: начиная от дорогих кроссовок и заканчивая внешним видом, прической и так далее. Здесь, в первую очередь, необходимо, чтобы родители дома говорили на эти темы и объясняли ребенку, что он не должен чувствовать себя ущемленным, если у него смартфон не последней модели, а предпоследней. Что касается зависимости, мне кажется, мы преувеличиваем ее масштабы. Нам, людям старшего поколения, которые выросли без смартфонов, конечно, кажется, что все наши дети зависимые и постоянно сидят в интернете. Но сейчас это уже переходит в нормальность, в данность. Тем более, какой пример мы сами показываем им, когда родитель, приходя домой, вместо того, чтобы поиграть с ребенком, поделать уроки, пообщаться и погулять, так же открывает свои соцсети и тем самым показывает, что там сидеть - это нормально. Что же в таком случае мы хотим от детей?».

Учитель русского языка и литературы Писковской средней школы Вячеслав Новиков считает, что вопрос с использованием телефонов у подростков стоит остро. Дети пользуются играми и приложениями по дороге в школу и обратно, перед уроками и на переменах, а начало занятий для них является весьма раздражающим фактором, так как учителя требуют убрать мобильник подальше. В итоге школьники злятся и мало думают об уроке, рассказал Вячеслав Новиков. По его мнению, ограничивать использование смартфонов в школе нужно, но не выборочно, а полностью.

Фото: Псковский образовательный портал

«Ограничивать использование мобильного телефона - нужно. Ограничивать во время учебного процесса в школе - обязательно. С другой стороны, ограничивать мы не имеем права, так как на данный момент законодательно использование мобильных телефонов не запрещено. Если педагог отбирает в начале занятия телефон, то он несет за него полную административную юридическую ответственность. Наверное, это не та прямая обязанность, которую должен выполнять учитель на уроке. Поэтому инициатива, которую предложил депутат Милонов, как мне кажется, имеет место быть. Но нужно запрещать не некоторые модели модели мобильных телефонов, а все мобильные телефоны. Либо разрешать, но при этом ставить блокиратор сети во время учебного процесса. В каждой школе есть обыкновенные стационарные телефоны, и для связи с родителями дети могут воспользоваться этими телефонами».

Ограничение выбора модели телефона не избавит школьников от зависти. Все зависит от того, какие ценности в ребенка закладывает семья. Такое мнение высказала детский и семейный психолог Руслана Скородумова. Что будет считаться важным у взрослых, на чем они будут делать акцент, то и переймет ребенок. Задача взрослых - привить нужные, важные качества и ценности своим детям.

Фото из личного архива Русланы Скородумовой.

«Я думаю, что, на самом деле, все зависит от того, какие ценности мы закладываем в своих детей. Что для детей будет являться ценностью и вызывать зависть, зависит как раз от того, что родители считают хорошим, а что - плохим. На что родители делают акцент - на бренды или на функционал, на финансовую обеспеченность людей или на личностные качества, на умение радоваться за других или завидовать. Здесь, на самом деле, неважно, будут ли это смартфоны или, например, одежда. Мы должны привить детям нужные и важные для нас качества и ценности. Если для нас важны человеческие качества и функционал телефона, а не бренды, то какая тут тогда зависть и разногласия? Я думаю, что надо ставить упор на то, что мы закладываем в своих детей, что мы несем своим детям, когда их воспитываем».

Перед каждым учебным годом возникает дискуссия об использовании школьниками гаджетов в ходе образовательного процесса, напомнила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Федеральный закон об образовании дает право каждой образовательной организации самостоятельно регулировать этот вопрос. Для того, чтобы обозначить ситуацию сразу и в течение учебного года не возвращаться к этому процессу, детский омбудсмен предложила обсуждать на первом родительском собрании и совете старшеклассников возможности использования смартфонов и других гаджетов в школе. Тогда права детей не будут нарушаться, а обязанности будут реализовываться, заключила Наталия Соколова.

«Накануне каждого учебного года появляется дискуссия о том, необходимо ли ограничивать использование смартфонов детьми в ходе образовательного процесса. Федеральный закон об образовании дает право каждой образовательной организации самостоятельно определить формат ограничений, либо разрешений для учащихся своей школы. Мне кажется, было бы очень правильно на первом родительском собрании, на совете старшеклассников в каждой школе обсудить этот формат. Тогда права не будут нарушаться, и обязанности детей будут реализовываться. Я напомню, что у каждого ребенка, который посещает образовательную организацию, есть свои обязанности. Главная из них - учиться, выполнять свою программу по просвещению».

Мнение школьников по поводу введения ограничения моделей смартфонов для использования в школе оказалось единогласным — они выступили категорически против такой инициативы. Как считают представители Детского совета Псковской области, нет смысла ограничивать использование определенных телефонов в школах. Во-первых, все общаются и вне школы. Во-вторых, во многих учебных заведениях использование мобильных давно запрещено. В-третьих, сам факт того, что гаджет может быть принесен в класс никак не учитывается при покупке электронного устройства. С таким же успехом можно сделать список машин, разрешенных для приезда на работу, или предложить социальный кодекс, отметили представители Детсовета.

Скажи мне модель своего телефона, и я скажу, кто ты. Для многих взрослых людей именно так звучит сейчас старая пословица. В воспитательном моменте важно не перекладывать с больной головы на здоровую. Об этом нюансе стоит помнить и детям, и родителям, и законодателям.