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В Пскове арестован директор Дома офицеров

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Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения директору Дома офицеров Пскова, обвиняемому в превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере за совершение действий, входящих в его служебные полномочия (пункт «е» части 3 статьи 286 (4 преступления) и пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Ранее обвиняемому в совершении одного преступления – получении денежного вознаграждения за предоставление для проведения различных мероприятий имущества Дома офицеров, являющегося муниципальной собственностью, избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий: судом был установлен запрет на общение с лицами, являющимися свидетелями по делу.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что данный запрет обвиняемым нарушен, он встретился со свидетелем, обсудив вопрос дачи свидетелем определенных показаний.

Учитывая нарушение установленного запрета, а также увеличение объема обвинения, суд изменил меру пресечения на более строгую в виде заключения под стражу по 25 сентября 2026 года.

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