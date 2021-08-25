Общество

Все сельские школы Псковской области обеспечат высокоскоростным интернетом к октябрю

Все сельские школы Псковской области обеспечат высокоскоростным интернетом к октябрю в рамках реализации программы «Цифровая экономика». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Планы по модернизации системы образования Псковской области озвучил губернатор Михаил Ведерников в рамках традиционного августовского педсовета 25 августа.

Глава региона акцентировал внимание на том, что работа по развитию системы образования региона проходит совместно с педагогическим сообществом. На сегодняшний день в регионе обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей как от 3-х до 7-ми лет, так и раннего возраста до 3-х лет.

«В прошлом году завершено строительство шести детских садов. Это позволило создать 910 мест. В 2021 году в Пскове начал работу детский сад на улице Алехина, а к концу года будет достроен и введен в эксплуатацию детский сад на улице Коммунальной. В общей сложности это 390 мест», — подчеркнул он.

Динамично, по словам главы региона, ведется работа и над решением вопроса двухсменного режима обучения. Так, за последние годы построили три общеобразовательных учреждения в Пскове, Великих Луках и Дно, провели реконструкцию школы в Великих Луках. В общей сложности создали более 3 тысяч мест.

«Строится школа на 800 мест в Великих Луках и на 825 мест в Пскове. До 2024 еще по школе построим в Пскове, Гдове и Себеже», — заметил губернатор.

Отдельное внимание Михаил Ведерников обратил на обновление материальной базы учреждений, внедрение новых программ и реализацию новых образовательных стандартов. До конца 2021 года 113 школ получат современное компьютерное оборудование для внедрения цифровой образовательной среды. В 79 школах, расположенных в малых городах и сельской местности, появились «Точки роста» — центры естественнонаучной и технологической направленности.

В Псковской области ведется и обновление высокотехнологичного учебного оборудования — действуют два технопарка «Кванториум» — в Пскове и Великих Луках. «В сентябре в этих же городах начнут работу два центра "IT-куб", где порядка 400 ребят будут обучаться по направлениям программирования и информационных технологий», — подвел итог губернатор.