Общество

В Псковской области оказались самые дешевые букеты в России перед Днем знаний

В Псковской области оказалась самая низкая средняя цена цветочного букета в России перед Днем знаний – 678 рублей.

Фото: pixabay.com

Ненамного дороже цветы в Томской области (781 рубль), Кировской области (772 рубля) и Пермском крае (728 рублей). Во многих регионах средняя стоимость букета не превышает одной тысячи рублей: например, средний чек в Калининградской области - 995 рублей, а в Омской и Астраханской - 967 рублей и 960 рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию «Эвотор».

Самая высокая средняя стоимость букета зафиксирована в Москве - 1608 рублей. На втором месте - Ханты-Мансийский автономный округ: там средняя цена букета в августе составляла 1,57 тысячи рублей. Замыкает тройку Тюменская область со средним чеком в цветочном магазине в размере 1,39 тысячи рублей.

«Средняя стоимость букета цветов в августе составила 1096 рублей, в то время как год назад - 984 рубля», - сообщили в компании.

Самыми популярными цветами в преддверии школьного праздника стали роза и хризантема, которые лидируют с большим отрывом, а также альстромерия. Кроме того, в топ-список вошли гвоздика, гипсофила, эустома, гербера и лилия.

Для исследования использовались данные чеков 800 тысяч смарт-терминалов по всей стране.