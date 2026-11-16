169 юних новоржевцев примут участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

На базе МОУ «Новоржевская средняя школа» проходит муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников с 10 ноября по 4 декабря. Как отметила глава Новоржевского округа Любовь Трифонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», в муниципальном этапе планируют принять участие 169 обучающихся.

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Это отличная возможность для ребят проявить свои знания, раскрыть потенциал и сделать ещё один шаг к большим достижениям!» — прокомментировала глава округа.

В муниципальном этапе планируют принять участие 169 обучающихся — это победители и призеры школьного этапа, который проходил с 22 сентября по 23 октября. Тогда в олимпиаде испытали свои силы 445 школьников — как отметила глава муниципалитета, это очень достойный охват и показатель того, насколько ребята увлечены учебой и готовы бороться за победу.