Полковник Василий Дашко стал новым руководителем УФСБ России по Псковской области

Новым руководителем УФСБ России по Псковской области назначен полковник Василий Дашко указом президента России от 2 ноября 2026 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Василий Дашко служит в органах безопасности с 1994 года. Он также проходил службу на оперативных и руководящих должностях различных территориальных органов ФСБ России. Имеет государственные и ведомственные награды.

Как отметили в пресс-службе ведомства, предыдущий начальник управления, генерал-майор Виктор Швырев, переведен к новому месту службы.