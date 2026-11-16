Прогнозы геомагнитной активности на понедельник, 16 ноября, оказались противоречивыми. Если одни специалисты ожидают спокойную магнитосферу, то другие предупреждают о возможной магнитной буре, которая может затянуться на несколько дней.

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Согласно данным ряда профильных служб, в период с 14 по 16 ноября магнитных бурь на Земле не ожидается, а геомагнитная обстановка останется спокойной. Этой же точки зрения придерживаются некоторые научные лаборатории, прогнозирующие, что до конца ноября магнитосфера останется в норме, а возмущения, не достигающие уровня бури, возможны лишь 17 и 27–28 ноября.

Однако другие источники рисуют иную картину. В отдельных регионах 16 ноября ожидается сильная и затяжная магнитная буря мощностью в четыре балла, которая начнется вечером и продлится два дня.