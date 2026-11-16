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У штамма-супермутанта коронавируса нашли новые свойства

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Группа немецких исследователей экспериментально изучила свойства штамма коронавируса PJ.2.1, который циркулирует в различных регионах мира и характеризуется повышенной заразностью. Ученые оценили его способность проникать в клетки тканей внутренних органов человека и сопоставили результаты с показателями других распространенных вариантов вируса.

Изображение сгенерировано нейросетью

Выяснилось, что PJ.2.1 инфицирует клетки в 1,5–2,5 раза эффективнее, чем подвид «Омикрона» LP.8.1, появившийся в 2025 году. По проникновению в клетки почек он заметно обошел все изученные варианты.

«Наконец, эффективность проникновения PJ.2.1 в четырех из пяти протестированных клеточных линий была в 1,5–2,5 раза выше, чем у LP.8.1pp; при этом в клетки почки вариант проникал с наибольшей эффективностью среди всех изученных псевдотипированных частиц», — отметили авторы работы в научном журнале Journal of Infection.

В ходе работы использовались клеточные модели тканей почек, печени, кишечника и легких. Как сообщают исследователи, PJ.2.1 уже обнаружен в девяти штатах США и остается наиболее быстро распространяющимся вариантом в стране. Заражения также зафиксированы в Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, Израиле и Франции, а также в ряде регионов Испании, где, судя по всему, уже сложились локальные цепочки передачи.

12 ноября некоторые СМИ со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области сообщили о первом в регионе зарегистрированном случае заражения PJ.2.1, пишут «Известия» .

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