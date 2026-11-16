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Пять лет колонии получил житель Острова, связавший и ограбивший пенсионерку

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Себежский районный суд приговорил жителя Острова к пяти годам колонии особого режима за ограбление пожилой женщины. Мужчина вместе со знакомым проник в дом пенсионерки, связал её и похитил имущество на сумму более 30 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, 26 марта 2026 года мужчины приехали в деревню Барсуки Себежского муниципального округа. Надев перчатки и шапки, они проникли в жилой дом, где находилась пожилая женщина. Затем, грабители завязали пенсионерке глаза, связали руки и ноги, после чего забрали семь тысяч рублей, два мобильных телефона, золотое кольцо и алкоголь. С похищенным мужчины скрылись, оставив женщину связанной и лишив её возможности обратиться за помощью. 

Суд признал ранее неоднократно судимого жителя Острова виновным в грабеже и назначил ему пять лет лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год.

Иск потерпевшей о возмещении ущерба удовлетворён полностью. Уголовное дело в отношении второго участника выделено в отдельное производство.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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