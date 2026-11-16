День самбо в России, Международный день борьбы с анорексией и День пуговиц отмечают сегодня

День самбо в России, Всероссийский день проектировщика, Международный день толерантности, Международный день борьбы с анорексией, День фастфуда, пуговиц и глинтвейна отмечают сегодня, 16 ноября.

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День самбо в России — относительно молодой официальный спортивный праздник. Его учредили указом президента России в декабре 2022 года, а с 2023 он закрепился в календаре профессиональных и спортивных дат. Дату выбрали не случайно. 16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта издал приказ «О развитии борьбы вольного стиля». Именно это событие принято считать официальным днем рождения самбо — самообороны без оружия.

Сегодня самбо входит в число наиболее популярных отечественных единоборств. Занятия развивают силу, ловкость, координацию движений, дисциплину и выдержку. В честь праздника по всей стране проводят турниры, показательные выступления, фестивали и открытые тренировки. Спортивные школы и секции приглашают желающих познакомиться с этим видом борьбы.

Всероссийский день проектировщика — неофициальный профессиональный праздник, который появился в России в 2005 году по инициативе бизнеса. Впервые его отметили в Санкт-Петербурге, а спустя несколько лет традицию поддержали специалисты из других городов.

Праздник посвящен людям, которые превращают идеи и архитектурные замыслы в чертежи, расчеты, схемы и проектную документацию. От их работы во многом зависит, насколько надежными, безопасными и удобными будут здания, дороги, мосты и другие сооружения.

Профессия проектировщика требует не только глубоких технических знаний, но и пространственного мышления, точности, внимания к деталям. Сегодня специалисты принимают поздравления от коллег и партнеров, а профессиональные объединения проводят тематические мероприятия.

Международный день толерантности, или терпимости, отмечают ежегодно 16 ноября. В 1995 году государства — члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости, а год спустя Генеральная Ассамблея ООН провозгласила эту дату международным днем.

Главная идея праздника заключается в том, что все люди, независимо от национальности, религии, культуры и убеждений, имеют право на уважение и достойное отношение. Толерантность не означает необходимость соглашаться с любыми чужими взглядами. Прежде всего речь идет о признании права человека быть другим, о готовности к диалогу и отказе от дискриминации и ненависти.

16 ноября также отмечают Международный день борьбы с анорексией — неофициальную информационную дату, призванную привлечь внимание к опасному расстройству пищевого поведения.

Стремление соответствовать навязанным стандартам красоты, популярность жестких диет и постоянное сравнение своей внешности с чужой могут способствовать нездоровому отношению к еде и собственному телу. Однако нервная анорексия — сложное заболевание, причины которого не сводятся только к желанию похудеть. Люди с этим расстройством могут испытывать сильный страх набора веса, существенно ограничивать питание и воспринимать собственное тело искаженно, даже при опасно низкой массе тела.

В этот день специалисты напоминают: анорексия требует профессионального лечения. Своевременное обращение за медицинской и психологической помощью повышает шансы на восстановление здоровья.

День фастфуда — неофициальный праздник, особенно популярный в США. Хороший повод вспомнить историю быстрого питания, которое за XX век превратилось в огромную индустрию. Первый ресторан американской сети White Castle открылся еще в 1921 году.

День пуговиц посвящен не только привычной детали одежды, но и коллекционерам, которые собирают старинные, редкие и декоративные пуговицы. В США существует даже Национальное общество пуговиц, основанное в 1938 году.