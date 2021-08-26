Общество

Торжественные линейки для псковских первоклассников рекомендуют провести на улице

Торжественные линейки для выпускников и первоклассников в Псковской области рекомендуют провести на открытом воздухе, это будет профилактической мерой. Об этом рассказал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

При этом на линейке родители должны быть в масках и соблюдать дистанцию.

Учебный год должен начаться с генеральной уборки и дезинфекции. В школе должна быть организована постоянная уборка санитарных комнат и обработка дверных ручек. После занятий в кабинетах нужно проводить обработку, желательно классам находиться в одном кабинете и не переходить из одного в другой.

Обязательно использование рециркуляторов воздуха в местах массового скопления людей. Запрет на массовые мероприятия в школах в этом году пока не отменяют.