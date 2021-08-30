Общество

Валерий Кузьмин покинул пост руководителя псковского госархива и уезжает в Сочи

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин покидает должность. Об этом он сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей. Свою профессиональную деятельность он продолжит в университете «Сириус» федеральной территории «Сириус» в Сочи, где займется развитием гуманитарного направления.

«Я рассчитываю на то, что взаимодействие с Псковской областью не прекратится, ведь "Сириус" — это такая мощная образовательная среда, у которой есть точки соприкосновения с каждым регионом», - подчеркнул Валерий Кузьмин.

Напомним, он возглавлял госархив Псковской области 9 лет. В соцсетях он выразил благодарность всем, с кем ему довелось работать. «Спасибо вам! Я знаю, что каждый из сотрудников архива — специалист высочайшего класса! И я рад, что мне довелось поработать с этими людьми», - подчеркнул он.

«Попрощался» Валерий Кузьмин и с Псковом — городом, где он учился, где родилась его семья и появились на свет его дети.