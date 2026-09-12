 
Общество

Осенняя ярмарка и концерт состоялись у воинского храма Александра Невского в Пскове

0

Осенняя ярмарка и праздничный концерт прошли у воинского храма Александра Невского в Пскове 12 сентября, в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Мероприятие состоялось после праздничной Божественной Литургии и традиционного крестного хода вокруг храма. 
На ярмарке гости могли приобрести осенние дары, изделия ручной работы, выпечку, продукты народного творчества, картины и другие товары. Для посетителей организовали торговые и тематические площадки. 

 

Продолжением праздника стала концертная программа. Перед гостями выступили духовой оркестр, хор воинского храма Александра Невского и солист Вячеслав Рахман. 

Праздничные мероприятия состоялись в день перенесения мощей Александра Невского. Для храма, освященного в честь святого князя, этот день является престольным праздником. Накануне, 11 сентября, в храме прошло всенощное бдение.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026