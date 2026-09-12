Осенняя ярмарка и концерт состоялись у воинского храма Александра Невского в Пскове

Осенняя ярмарка и праздничный концерт прошли у воинского храма Александра Невского в Пскове 12 сентября, в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие состоялось после праздничной Божественной Литургии и традиционного крестного хода вокруг храма.

На ярмарке гости могли приобрести осенние дары, изделия ручной работы, выпечку, продукты народного творчества, картины и другие товары. Для посетителей организовали торговые и тематические площадки.

Продолжением праздника стала концертная программа. Перед гостями выступили духовой оркестр, хор воинского храма Александра Невского и солист Вячеслав Рахман.

Праздничные мероприятия состоялись в день перенесения мощей Александра Невского. Для храма, освященного в честь святого князя, этот день является престольным праздником. Накануне, 11 сентября, в храме прошло всенощное бдение.