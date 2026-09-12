Учителям и воспитателям могут разрешить бесплатно питаться в столовых

Учителям и воспитателям детских садов могут предоставить возможность бесплатно питаться в столовых учреждений, где они работают. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Для сотрудников детских садов и учителей — может быть, определенных учителей, определенных категорий — нам надо дать возможность в том числе бесплатно питаться в столовой», — сказала депутат.

Она отметила, что вопрос уже неоднократно обсуждался, пишет ТАСС.

«Это хорошее предложение», — сказала Татьяна Буцкая.

