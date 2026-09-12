 
Общество

Можно ли вернуть очки для зрения продавцу, рассказали в Роспотребнадзоре

0

Очки для зрения, изготовленные по индивидуальному рецепту, можно вернуть продавцу или потребовать их замены, если товар имеет недостатки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Изготовление очков по индивидуальному рецепту не лишает покупателя права требовать возврата или замены, если товар имеет недостатки — например, линзы не соответствуют рецепту или условиям заказа. При покупке очков онлайн от них можно отказаться до получения или в течение 7 дней после», — говорится в сообщении.

Если продавец не предоставил информацию о порядке и сроках возврата, период для отказа от покупки увеличивается до трех месяцев.

В Роспотребнадзоре отметили, что если очки изготовлены с недостатками, правила возврата товара надлежащего качества на них не распространяются. В таком случае покупатель вправе предъявить требования продавцу независимо от способа приобретения товара, пишет РИА Новости.

При обнаружении недостатков покупатель может потребовать их устранения, снижения цены, возмещения расходов на исправление, замены товара или возврата денег.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026