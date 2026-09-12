Можно ли вернуть очки для зрения продавцу, рассказали в Роспотребнадзоре

Очки для зрения, изготовленные по индивидуальному рецепту, можно вернуть продавцу или потребовать их замены, если товар имеет недостатки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Изготовление очков по индивидуальному рецепту не лишает покупателя права требовать возврата или замены, если товар имеет недостатки — например, линзы не соответствуют рецепту или условиям заказа. При покупке очков онлайн от них можно отказаться до получения или в течение 7 дней после», — говорится в сообщении.

Если продавец не предоставил информацию о порядке и сроках возврата, период для отказа от покупки увеличивается до трех месяцев.

В Роспотребнадзоре отметили, что если очки изготовлены с недостатками, правила возврата товара надлежащего качества на них не распространяются. В таком случае покупатель вправе предъявить требования продавцу независимо от способа приобретения товара, пишет РИА Новости.

При обнаружении недостатков покупатель может потребовать их устранения, снижения цены, возмещения расходов на исправление, замены товара или возврата денег.