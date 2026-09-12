Репетиторы в России обогнали айтишников по заработку

Доходы опытных репетиторов в России могут достигать 300 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным издания, специалист с хорошим опытом может проводить около пяти занятий в день при средней стоимости урока в 3 тысячи рублей. При пятидневной рабочей неделе такой доход может составлять около 75 тысяч рублей в неделю, при этом на работу уходит примерно пять часов в день.

Отдельно выделяются репетиторы по физике — стоимость одного занятия у некоторых специалистов достигает 7,5 тысячи рублей.

Для родителей такие расценки становятся существенной статьей расходов. Несколько занятий в неделю сразу по двум предметам могут обходиться семье минимум в 60 тысяч рублей в месяц.