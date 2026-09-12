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Скончался инженер-конструктор лунной программы СССР Владимир Бугров

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На 94-м году жизни умер инженер-конструктор, ветеран отечественной космонавтики Владимир Бугров. Он был ведущим конструктором пилотируемых ракетно-космических комплексов для экспедиции на Луну и многоразового ракетно-космического комплекса «Энергия-Буран». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на супругу Владимира Бугрова.

Фото: РИА Новости

«Не стало Владимира Евграфовича Бугрова, бывшего ведущего конструктора по пилотируемым ракетно-космическим комплексам для экспедиции на Луну и "Энергия-Буран". Позвонила его жена Елена Викторовна», — сообщила газета.

Владимир Бугров окончил Московский авиационный институт. После этого шесть лет работал в НПО Лавочкина над созданием крылатой ракеты «Буря». В 1961 году Владимир Бугров пришел в ОКБ-1 Сергея Королева, где участвовал в разработке космической техники.

Владимир Бугров также принимал участие в зарождении идеи создания гражданского отряда космонавтов-инженеров.

Помимо конструкторской деятельности, Владимир Бугров занимался дельтапланеризмом. Он самостоятельно создал и собрал дельтаплан «Вымпел-10». Кроме того, Владимир Бугров был чемпионом Москвы по прыжкам с шестом и подводной охоте, преподавал в школе горнолыжных инструкторов.

Владимир Бугров является автором книги «Марсианский проект С. П. Королева».

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