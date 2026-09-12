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С 1 октября стоматологи будут обязаны применять анестезию при любой боли

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Стоматологи с 1 октября 2026 года будут обязаны проводить обезболивание пациенту при возникновении болевых ощущений, даже если они незначительные. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Минздрав опубликовал приказ, в котором говорится о том, что стоматологи с 1 октября 2026 года будут обязаны проводить обезболивание пациенту в случае возникновения у него болевых ощущений. Теперь пациенту обязаны провести анестезию при возникновении боли, даже самой незначительной, а значит процесс лечения зубов станет менее болезненным», — сказал Сергей Леонов.

Парламентарий отметил, что ранее применение анестезии оставалось на усмотрение стоматолога. В частности, при несложном лечении пациенту могли предложить потерпеть боль.

«Прекрасно знаю, что люди зачастую откладывают поход к стоматологу как раз из-за боязни боли. Поэтому они могли месяцами пропускать прием к врачу, запуская процесс лечения, что в итоге негативно сказывалось на здоровье полости рта», — отметил Сергей Леонов.

По словам Сергея Леонова, новые правила должны сделать лечение зубов более комфортным для пациентов, пишет РИА Новости.

«Теперь можно смело идти к стоматологу и не бояться боли, потому что при возникновении даже самой малой стоматолог проведет обезболивание, и процесс лечения зубов пройдет незаметно», — заключил Сергей Леонов.

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