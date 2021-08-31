Общество

Псковичка поблагодарила педиатра в рамках проекта ПЛН о медиках

Псковичка предлагает разместить на виртуальной Доске почета псковских медиков имя педиатра Псковской детской городской поликлиники на улице Алтаева Ирины Поважной.

«Ирина Ярославовна наблюдает моего ребенка с первых дней жизни, - написала в редакцию Псковской Ленты Новостей Надежда Видяева. - Это прекрасный человек и специалист. Она всегда очень внимательно вникает в генезис болезни детей. Я знаю, что для некоторых родителей очень важно, что она не злоупотребляет назначением антибиотиков. И еще она очень отзывчивая и добрая: даже дети, которые боятся врачей, ее любят».

Напомним, в мае на страницах Псковской Ленты Новостей стартовал проект «Доска почета псковских медиков». Предлагаем читателям рассказать о врачах и медсестрах поликлиник и больниц Пскова и области, чьи имена достойны размещения на виртуальной Доске почета.

Присылайте ваше мнение на адрес редакционной почты: redaktor@pln-pskov.ru. В тексте обязательно укажите фамилию, имя и отчество врача, место его работы, а также напишите, почему, с вашей точки зрения, эта кандидатура обязательно должна быть отмечена (это может быть ваша личная жизненная история или отзывы пациентов). Фотографии приветствуются. Не забудьте указать ваш контактный телефон.

В рамках проекта письма читателей будут публиковаться на сайте Псковской Ленты Новостей. Все медики получат благодарственные письма от комитета по здравоохранению Псковской области, а также от редакции ПЛН.