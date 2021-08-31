Общество

Псковские профсоюзы поздравили учащихся и педагогов с Днем знаний

Псковские профсоюзы поздравили учащихся региона и их педагогов с Днем знаний, который отмечается сегодня, 1 сентября. Поздравление опубликовано на официальном сайте Псковского облсовпрофа.

«Сегодня, 1 сентября, праздник у всех школьников, студентов, учащихся профессиональных учебных заведений и, конечно же, у всех преподавателей, - подчеркнул председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов. - День знаний открывает новый учебный год. Школы и вузы принимаю всех желающих получать новые знания».

Он напомнил, что предыдущий учебный год был нелегким, и приходилось подстраивать под требования времени. Лидер псковских профсоюзов пожелал, чтобы в новом учебном году ничто не помешало учебному процессу.