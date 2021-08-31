Общество

76-я дивизия отмечает 82-ю годовщину со дня образования

82-ю годовщину со дня образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии празднуют в Пскове сегодня, 1 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





76-я десантно-штурмовая дивизия - одно из старейших соединений Вооруженных сил России. Она была образована 1 сентября 1939 года. В годы Великой Отечественной войны дивизия принимала участие в обороне Одессы, Севастополя, Керчи, Сталинграда и других городов. После войны дивизия проводила боевые учения с армиями из Армении, Германии, Белоруссии, Индии, а также выполняла спецзадачи в Югославии, Грузии, Ингушетии, Дагестане. Соединение также проводило контртеррористические операции на территории Чеченской Республики. С 76-й десантно-штурмовой дивизией связан подвиг шестой роты.

На торжественном мероприятии присутствовали командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, главный федеральный инспектор по Псковской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Андрей Калинин, заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, командир 76-й дивизии гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин, настоятель храма Александра Невского в Пскове отец Олег Тэор и другие.

Андрей Сердюков отметил, что 76-я дивизия за время своего существования воспитала не одно поколение защитников Отечества и вносит вклад в нынешнее развитие российских войск.

В свою очередь Сергей Чубарыкин на торжественном митинге сообщил, что основная часть личного состава дивизии сейчас находится на учениях, «в полях», где выполняет учебные задачи. «С нами в рядах сегодня находятся и ветераны. Славное имя дивизии - это во многом заслуга предшествующих поколений», - подчеркнул он.

