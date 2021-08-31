Общество

Отстранение непривитых сотрудников при выполнении организацией показателей вакцинации неправомерно

В организациях, где вакцинировано от COVID-19 более 60% от штатной численности, нет правовых оснований для отстранения от работы непривитых сотрудников. Об этом в среду, 1 сентября, сообщила пресс-служба администрации Псковской области со ссылкой на комитет по труду и занятости Псковской области.

В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в Псковской области остается неблагоприятной, постановлением регионального Управления Роспотребнадзора определены сферы деятельности, работники которых должны пройти обязательную вакцинацию. Согласно постановлению, общее количество привитых специалистов должно быть не менее 60% от штатной численности работников.

Кроме того, документом регламентированы и сроки проведения прививочной кампании для данных категорий граждан. Так, для сфер образования, здравоохранения, социального обслуживания и социальной защиты вакцинация вторым компонентом профилактической прививки должна быть завершена до 20 августа, для остальных сфер деятельности — в период до 3 сентября.

Текст постановления размещен на официальном сайте управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области.