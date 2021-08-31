МегаФон защитит абонентов от спам-звонков

Бесплатный сервис защиты от спам-звонков МегаФон подключит всем своим абонентам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.
Аналитические алгоритмы с использованием больших баз данных позволяют отслеживать и автоматически переводить сомнительные вызовы в отдельный голосовой ящик.
За последние несколько лет проблема телефонного спама стала актуальна для большинства пользователей мобильной связи – телемаркетинг, массовые обзвоны, сомнительные предложения юридических, финансовых и медицинских услуг. Новое решение от МегаФона позволяет с высокой точностью выявлять сомнительные звонки и заносить номера телефонов в постоянно обновляемый черный список, пояснили в компании.
При соединении с номером МегаФона спам-звонки будут перенаправляться на автоответчик в специальный голосовой ящик. Абонент узнает о поступивших спам-вызовах через SMS и при желании может прослушать оставленное голосовое сообщение. Сделать это можно по номеру 0525.
Сервис не позволит потеряться важным звонкам. Аналитические алгоритмы настроены таким образом, что вычисляют потенциально полезные номера телефонов – звонки от реальных организаций, совершающих много вызовов, но не замеченных в навязчивых обзвонах. Такие звонки сервис пропускает к абоненту.
Специальный голосовой ящик не требует дополнительного подключения – он появится автоматически у всех пользователей бесплатных услуг «Кто звонил» или «Мне звонили».
Уже сейчас новое решение используют жители Нижегородской, Владимирской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской и Орловской областей. До конца октября оно станет доступно абонентам МегаФона во всех регионах страны, добавили в компании.