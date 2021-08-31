Общество

«Выпускники» гдовского центра помощи аистам отправились на юг

Большая часть птенцов, выращенных в волонтерском центре помощи аистам «Дом белого аиста» в Гдовском районе, улетели на юг. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Дом белого аиста» соцсети «ВКонтакте»

«Закончились тренировочные полеты, около 10 часов утра стая поднялась в воздух, покружила над аистиным центром и полетела строго на юг», - рассказали в «Доме белого аиста».

В центре отметила, что в «долгий миграционный путь» своих «выпускников» «Дом белого аиста» отправляет уже в третий раз. «Привыкнуть к этому невозможно. Невыносимая грусть и печаль остается в душе. Еще несколько дней назад мы гадали, когда же они полетят. У них, видно, были свои планы. Дождались солнечной погоды, попутного ветра и тронулись в путь», - рассказали в центре.

В «Дом белого аиста» подчеркнули, что тот факт, что птицы улетели, - «отличный показатель» работы центра. «Это дикие птицы, они должны быть свободными, мы работаем для того, чтобы возвращать их в природу. Но этот жестокий мир, в который они полетели… Каждый раз словно на войну провожаешь своих детей», - заметили в волонтерском центре.

«Летит по небу аистиная стая, а в ней псковские аисты, которых знаешь в лицо: Аркаша из порховских Боровичей, выкормленный нами с трехдневного возраста, кривоножка Симона из упавшего гнезда в деревне Симоново Порховского района, Иннокия из Бородино Палкинского района, три аистенка из рухнувшего гнезда в Волнеено Новосокольнического района, Александр из-под Острова, Валера из Шолдино и Василий из деревни Вишняки Островского района, Сашок из Порхова, Гоша из Галушино и Гавроша из деревни Зарезница Псковского района, с ними самый старший дикий аистенок из гнезда в Низовицах Гдовского района и три диких аистенка, два из которых — чумазики, месяц гостившие в аистином центре», - рассказали в «Доме белого аиста».