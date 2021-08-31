Общество

На ноябрьские праздники из Великих Лук в Петербург назначат дополнительный поезд

Для обеспечения перевозки пассажиров в период ноябрьских праздничных дней Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании назначает дополнительные поезда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Номер поезда Маршрут Время отправления Время прибытия Дата отправления 10 Санкт-Петербург – Архангельск 14:54 13:26 4 ноября 11 Петрозаводск – Санкт-Петербург 22:40 6:24 3 ноября 350 Костомукша – Санкт-Петербург 20:16 13:09 6 ноября 610 Санкт-Петербург – Сонково 22:48 12:05 3 ноября 677 Великие Луки – Санкт-Петербург 20:25 6:32 6 ноября 680 Петрозаводск – Костомукша 19:39 7:39 3 ноября

Приобрести билеты на поезда Федеральной пассажирской компании, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

В компании подчеркнули, что в поездах дальнего следования холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Кроме того, все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

«Холдинг РЖД настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает 5 часов, ношение масок пассажирами является обязательным. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады», - добавили в компании.