На ноябрьские праздники из Великих Лук в Петербург назначат дополнительный поезд

Для обеспечения перевозки пассажиров в период ноябрьских праздничных дней Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании назначает дополнительные поезда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.
|
Номер поезда
|
Маршрут
|
Время отправления
|
Время
прибытия
|
Дата отправления
|
10
|
Санкт-Петербург – Архангельск
|
14:54
|
13:26
|
4 ноября
|
11
|
Петрозаводск – Санкт-Петербург
|
22:40
|
6:24
|
3 ноября
|
350
|
Костомукша – Санкт-Петербург
|
20:16
|
13:09
|
6 ноября
|
610
|
Санкт-Петербург – Сонково
|
22:48
|
12:05
|
3 ноября
|
677
|
Великие Луки – Санкт-Петербург
|
20:25
|
6:32
|
6 ноября
|
680
|
Петрозаводск – Костомукша
|
19:39
|
7:39
|
3 ноября
Приобрести билеты на поезда Федеральной пассажирской компании, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте ОАО «РЖД».
В компании подчеркнули, что в поездах дальнего следования холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Кроме того, все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.
«Холдинг РЖД настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает 5 часов, ношение масок пассажирами является обязательным. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады», - добавили в компании.